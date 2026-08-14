Exparticipante del Miss Venezuela 1981 se encuentra desaparecida y familiares piden ayuda

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En redes sociales corren imágenes de la exreina de belleza venezolana Mariela Pérez Urbina, quien fue Miss Barinas en el Miss Venezuela 1981, celebrado en el antiguo Hotel Macuto Sheraton, del estado La Guaira.

Información de la desaparición

Familiares de la mujer piden ayuda para poder encontrarla lo más pronto posible, tras ser vista por última vez el viernes 31 de julio de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, Mariela Pérez, quien según es sobrina del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, tiene su casa en la Misión Vivienda de Santa Rosalía, esquina El Viento, Caracas.

Dicen que Mariela frecuentaba los alrededores de Capuchinos en la avenida San Martín y la Casa de los Abuelos en La Pastora.

Dejaron colgada información de contacto para que cualquier persona que conozco algún detalle sobre su paradero.

“Si tienen información por favor comunicarse a los siguientes números: ANDRÉS (España): +34 613 76 81 51 y ESTHER (Venezuela): +58 424-2411914”, dice la nota de desaparición divulgada en redes sociales.

Más detalles

En información compartida por el sitio “Encuéntralos”, afirman que la señora tiene problemas mentales y pudiera estar desorientada.

En la época de los 80, la prensa venezolana describió a Pérez como una joven de 18 años con soltura y conocimiento al hablar. Sin embargo, no logró clasificar en el Miss Venezuela, en un año de dura competencia con Irene Sáez y Pilín León como las dos grandes favoritas y ganadoras.