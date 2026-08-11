Fallece exparticipante del Miss Venezuela a causa de un cáncer avanzado

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La industria de los concursos de belleza está de luto tras confirmarse la muerte de Magaly Josefina Villegas Abello, quien fue Miss Distrito Federal y Miss Fotogénica en el Miss Venezuela 1964.

Confirmación de la noticia

La noticia fue confirmado a través de las redes sociales por el missólogo venezolano Tony Hidalgo, quien informó que la belleza falleció a los 82 años en Miami, Florida, por un cáncer avanzado que presentaba desde hace tiempo.

Hidalgo posteó un video del encuentro previo que había sostenido con Magaly en Caracas, en el que recordó sus años en el certamen de belleza más importante del país, y la familia que consolidó tras su participación.

Además, de participar en el Miss Venezuela, ganó el concurso Reina del Carnaval de Caracas en el año 1964 en representación de la parroquia La Candelaria.

Herencia en las pasarelas

Su vínculo con el Miss Venezuela trascendió a la siguiente generación a través de su hija, Grizel Herrera Villegas, quien compitió en la edición de 1986 portando la banda de Miss Delta Amacuro y obteniendo el galardón de Miss Amistad.

Internautas llenaron la publicación de Tony de mensajes de condolencias para los familiares y amigos cercanos de Magaly Josefina.