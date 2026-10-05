Excandidata al Miss Venezuela pide ayuda por cáncer de páncreas

La Miss Barinas en el Miss Venezuela 2014, Stefany Merlín, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento del cáncer de páncreas que padece.

Stefany Merlin pide ayuda

A través de redes sociales, familiares y amigos de la belleza publicaron mensajes pidiendo apoyo para poder pagar y ayudarla en la dura enfermedad.

Indicaron que necesitan recaudar la suma de $40.000 y que cualquier cantidad será recibida con amor.

Los familiares informaron en el perfil de GoFundMe que Stefany recibió un primer tratamiento el cual no arrojó los resultados esperados para su mejoría.

El primer tratamiento gastó el dinero, y ahora los médicos le ofrecen una nueva alternativa de salud que Merlín, junto a su familia, debe costear.

Detectada con cáncer

Asimismo, aseguran que fue en julio de este año cuando a la exreina de belleza le detectaron cáncer de páncreas, sometiéndose a quimioterapias y procedimientos médicos muy fuertes para seguir luchando por su vida.

"El tratamiento representa una nueva esperanza para Stefany Merlín. Unidos por ella, ayúdanos a vencer el cáncer", dice el perfil de la morena en GoFundMe.

La noticia ha tomado las redes sociales con mucho asombro, logrando que missólogos e internautas publiquen la imagen en diversos perfiles como una muestra de apoyo y ayuda.

Participación en el Miss Venezuela

Fue en el año 2014 cuando la joven representó al estado Barinas en el Miss Venezuela, mismo estado que representó su madre, Helena Merlín.

En su momento llamó gran atención por su estilo y ganó la banda de Miss Inspiración en la Gala Interactiva.

Además, fue top 10 en la noche final del concurso, el cual ganó Miss Guárico, Mariana Jiménez.