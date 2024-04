¡Entérate! Esto dijo Anuel AA sobre su reencuentro con su hija Cattleya (+Video)

El pasado sábado 30 de marzo, el cantante puertorriqueño Anuel AA sorprendió a sus seguidores dominicanos al presentarse en Altos de Chavón, como uno de los invitados de su colega Ozuna. Durante su estadía en República Dominicana, el boricua aprovechó de cumplir con varios compromisos, entre ellos la entrevista que le concedió a Alofoke.

En la conversación, el reggaetonero recordó cuando cantó por última vez en el país caribeño, en el año 2019. Además, manifestó su emoción por estar en esa tierra que tanto le ha dado, misma en la que vive su última hija, la bebé que tuvo con Yailin ‘La Más Viral’, y de quien también habló maravillas en la entrevista.

“Esta es mi segunda casa, aquí está mi hija gracias a Dios, estoy bien feliz que la voy a ver ya”, comentó el artista. Esta noticia impactó al público, pues para nadie es un secreto la pésima relación que tiene el cantante con la madre de Cattleya, por lo que fue sorpresivo saber que posiblemente se reencontrará con ellas.

Sin embargo, el artista no dio más detalles sobre la posible visita que le haría a la bebé, quien el pasado 13 de marzo cumplió su primer añito y lo festejó junto a sus seres queridos, entre ellos, el actual novio de su mami Tekashi 6ix9ine. Evidentemente, Anuel AA no recibió la tarjeta de invitación, como muestra del rechazo de la dominicana hacia él.

La ausencia de Anuel AA en la fiesta de Cattleya

No es para nada sorprendente que la presencia del puertorriqueño en el primer año de su hija haya sido nula. Y es que, en efecto, el ‘Doble A’ no fue invitado. En los videos posteados por ‘La Más Viral’ es evidente que no estuvo su expareja, pues todos sabemos los pleitos que existen entre ambos.

Desde su separación, ambos famosos han tenido una guerra por problemas personales. La guinda del pastel fue la relación que mantiene Yailin con Daniel Hernández (Tekashi), ya que, en el pasado, el rapero era gran amigo de Anuel, pero la “traición” llegó a sus puertas y su amistad terminó de la peor manera. En meses pasados 6ix9ine acusó al boricua de haberle pegado a la dominicana.