Emilio Lovera reveló cómo enfrentó su lucha contra el cáncer

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Emilio Lovera es un referente de comedia y buen humor en toda Venezuela con personajes únicos en la televisión. Sin embargo, el criollo enfrentó hace algunos años un difícil diagnóstico de cáncer, del cual habló en una reciente entrevista.

Emilio rompió el silencio

Fue en el pódcast de Rocío Higuera, que el recordado presentador del show “Misión Emilio”, habló de la enfermedad que ha matado a tanta gente en todo el mundo.

Lovera fue muy honesto en comentar que sintió un poco de temor cuando su médico de confianza la informó que el cáncer estaba ocupando el 75 por ciento de la luz de su colon y era malo.

El galeno, aunque no tenía los resultados oficiales de la biopsia, sabía que el cáncer de Lovera era complicado.

“El médico me dijo: ‘De esto no te vas a morir, vienen unos tiempos difíciles y vamos a tener que realizar el tratamiento, así que cúrate’”, contó en el pódcast.

Un importante consejo

Lejos de lamentarse o lanzarse a morir, el actor que trabajó por muchos años en Radio Rochela, necesitó un entorno tranquilo, sin la presión de que sabían cómo tratar a un enfermo de cáncer.

“Necesitaba un entorno tranquilo, que no me comentaran que necesitaba estar pegado de la Virgen o de José Gregorio Hernández todo el tiempo para la salvación. Eso solo te deprime y te vas enfermando mucho más”, dijo.

Para él lo fundamental era tener a su lado a una familia y amigos que cada día le dieran fuerzas a través de palabras y acciones sencillas, como llevarle un dulce de panadería.

El humorista llevó su diagnostico de cáncer de colon en total silencio, alejándose por completo de los escenarios por varios meses para recibir el tratamiento, el cual lo ayudó a superar la enfermedad.

En el año 2020 reveló en redes sociales estar muy bien: “Ya sanado”, escribió.