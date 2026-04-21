Emilio Lovera hace dura confesión de Carlos Villagrán

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El comediante venezolano Emilio Lovera sostuvo una reciente entrevista con Rocío Higuera, hablando de un difícil momento que vivió hace años con el actor y también comediante, Carlos Villagrán.

Emilio rompió el silencio

Lovera fue muy claro en contar cómo el popular “Quico” en la vecindad de “El Chavo del 8”, se le llevó la idea en un show piloto que él había escrito con el nombre “El abasto de la esquina”, inspirado en un repartidor que llevaba alimentos a diversas personas en un edificio.

Según el testimonio de Emilio uno de los humoristas más queridos y respetados del país, Carlos finalizaba un proyecto en la televisión venezolana, tomando la decisión de ir a Puerto Rico y Argentina en busca de oportunidades.

Fue cuando le pidió al criollo el piloto, con la promesa de llamarlo para escribirlo y dirigirlo cuando estuviese listo para salir al aire.

Sin embargo, eso jamás ocurrió y se enteró del show un día normal.

“Un día veo un programa que se llamaba “¡Ah que Kiko!” con un edificio, con los personajes y él teniendo un carrito con el cual repartía. El mismo que escribí y nunca me llamó”, contó.

Relación de Lovera y Villagrán

El venezolano que ha trabajado en importantes proyectos nacionales como “Radio Rochela” y “Misión Emilio”, destacó que en su momento solo le pareció bien que a Carlos le haya gustado su idea.

La relación entre Lovera con el mexicano fue de hace muchos años, cuando Carlos estuvo trabajando en Venezuela con gran popularidad en un show llamado “Federrico”, junto al fallecido Ramón Valdés.

El popular “Don Ramón” fue del agrado de Lovera, describiéndolo como un actor amable, súper simpático, siempre con una sonrisa y con una bondad extraordinaria.