El noviazgo entre los venezolanos Chef Yisus y Jessica Rodríguez parece ser real

En los medios corre el rumor de una posible relación entre los conductores venezolanos Chef Yisus y Jessica Rodríguez.

Rumores de amor

Medios como People en Español aseguran que el amor que ambos estaría al máximo y que sería cuestión de tiempo para que lo informen públicamente.

Aunque People afirma que ambas no se han dejado ver juntos y compartiendo momentos de amor, el romance estaría casi estable, con varios mensajitos que Jesús Alberto Díaz y exjugador de beisbol, habría dejado a Rodríguez en Instagram.

Las alarmas se han encendido tras unos comentarios que el también presentador de 44 años contestó en sus redes sociales, uno de ellos ligado a la “relación” con la conductora del programa mañanero “Despierta América”.

En uno de los mensajes se lee: “Ustedes hacen una hermosa pareja”. A lo que el Chef Yisus respondió sin filtros “Gracias”.

Para muchos, el mensaje deja en evidencia que ambos mantienen una relación de amor, que prefieren mantener lejos de cámaras.

Viaje juntos

Además, ambos ya habrían vivido un viaje mágico a la Isla de Turcas y Caicos, donde habrían compartido momentos de mucha unión por la playa.

Cabe recordar que el venezolano anunció su divorcio el 3 de mayo de 2024, tras varios años de amor con María Juliana Atehortúa, madre de sus hijas, Anabella y Silvana.