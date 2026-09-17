Periodista de Telemundo que falleció grabó sus últimos minutos de vida

La comunidad periodística de Los Ángeles todavía intenta asimilar la muerte de Eliana Moreno, la reportera aérea de Telemundo 52 y NBC4 que falleció cuando el helicóptero desde el que realizaba una cobertura se estrelló en el área de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

La periodista viajaba junto al piloto George Marciniw, quien en sus coberturas en español prefería ser llamado Jorge. Ambos murieron en el accidente, al igual que Edy Gutiérrez Mejía, un transeúnte de 29 años que se encontraba en tierra.

Su última cobertura terminó en tragedia

La noche del martes 15 de septiembre, Moreno estaba a bordo del helicóptero NewsChopper4 para informar desde el aire sobre un accidente que involucraba a un vehículo y un autobús.

La aeronave perdió el control y terminó estrellándose poco antes de las 7:00 de la noche. Equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron el helicóptero envuelto en llamas, que además alcanzaron algunos vehículos estacionados en las inmediaciones.

La transmisión desde el helicóptero quedó registrada y ahora forma parte de la investigación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB, señaló que el video y el audio captados durante el vuelo serán elementos importantes para esclarecer lo sucedido.

Una década contando noticias desde el aire

La muerte de Moreno ha puesto nuevamente el foco en una carrera que estuvo marcada por las coberturas desde las alturas.

Durante aproximadamente una década trabajó como reportera aérea, una labor que la llevó a narrar persecuciones, incendios forestales, tiroteos y otras emergencias ocurridas en Los Ángeles.

En redes sociales utilizaba el nombre “Eli in the heli”, una referencia directa al trabajo que se convirtió en una de sus principales señas profesionales. Sus publicaciones mostraban parte de las noticias que cubría desde el helicóptero y el particular vínculo que desarrolló con esa forma de hacer periodismo.

Nacida en el condado de Orange, Moreno se graduó en 2010 de Chapman University, donde obtuvo títulos en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas.

Ese mismo año comenzó su trayectoria vinculada al fotoperiodismo aéreo a través de Angel City Air y posteriormente trabajó para diferentes medios del sur de California.

También dejó huella en el periodismo en español

Uno de los aspectos que sus compañeros han destacado tras su fallecimiento fue su capacidad para informar tanto en inglés como en español.

Balbino Avilés, periodista de Telemundo 52 y colega de Moreno, recordó que ella podía terminar una intervención en un idioma y comenzar prácticamente de inmediato a reportar en el otro.

También destacó su facilidad para explicar lo que ocurría desde el aire y su disposición para ayudar a sus compañeros.

Según Avilés, Eliana era además una mujer orgullosa de sus raíces latinas, pese a que el español no era su primer idioma.

Su incorporación a las coberturas en español surgió después de que, durante una transmisión, utilizara espontáneamente una palabra en español, algo que terminó abriendo la puerta para que ampliara su trabajo en ese idioma.