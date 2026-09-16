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Telemundo de luto: tres personas mueren tras estrellarse helicóptero en Los Ángeles

El siniestro causó la partida de una reconocida periodista a los 38 años 

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Elvis González
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 03:29 pm
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Telemundo de luto: tres personas mueren tras estrellarse helicóptero en Los Ángeles
Telemundo 52 / Cortesía

Un momento de luto y dolor se vive en Telemundo 52 tras la muerte de tres personas al borde de un helicóptero de noticia. Los primeros reporten afirman que el accidente ocurrió en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

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Víctimas del suceso

El accidente cobró la vida de tres personas, la reportera latina Eliana Moreno, el piloto George Marciniw, y Edy Gutierrez Mejia, de 29 años.

Aseguran que la situación se desarrolló el martes a las 7.00 p.m. específicamente en la zona de Chatsworth, cuando las tres personas realizaban la cobertura de un accidente de tráfico.

Telemundo 52 no tardó en emitir un comunicado expresando el dolor por los fallecidos y enviando condolencias a los familiares.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida. Nos entristece profundamente informar que un helicóptero sufrió un accidente mortal en Los Ángeles el martes por la noche", manifestó la cadena.

Trayectoria de Eliana Moreno

La periodista era un rostro muy conocido tanto en Telemundo 52 como en NBC Los Ángeles, donde trabajaba y se ganó el apodo de “Eli en el helicóptero”.

Moreno compartía en su perfil de Instagram videos de su trabajo cubriendo toda la labor de Los Ángeles, desde las alturas, con reportajes en explosiones, tráfico, choques y persecución policial.

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