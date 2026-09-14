Casi se van a los golpes en el programa "Top Chef VIP 5" de Telemundo

Un delicado momento se vivió en la competencia culinaria “Top Chef VIP 5” de Telemundo, tras la pelea entre los participantes Carlos Ponce y Miguel Arce.

Carlos y Miguel enfrentados

Fue durante la prueba de equipos que ambas figuras casi se van a los golpes, luego de que Miguel se acercara al equipo azul, de Carlos, para conocer qué platillo estaban realizando.

Sin filtros, Ninel Conde y Stephanie Salas le gritaron a Miguel Arce que se fuera del lugar, ya que no le tenían buena espina. Esas palabras hicieron que otros integrantes del team azul salieran, entre ellos Carlos, quien lo apartó rápidamente dándole un empujón.

“Me pones una mano encima y se va a poner bien feo esto”, le advirtió Miguel, a lo que Ponce le respondió que era un saboteador y por eso lo sacaba de los fogones, para evitar cualquier maldad en contra de su equipo en plena prueba.

“Tú no puedes entrar y pretender que puedes hacer lo que tú quieras, sobre todo una persona que sabemos que es un saboteador”, comentó el boricua de 54 años.

Opiniones en redes

La dura situación fue compartida en las redes sociales de Telemundo, en la que se abrió un intercambio de opiniones entre el público por presenciar un momento de violencia en un programa familiar.

Sin embargo, el reto siguió y no se penalizó a ninguno de los equipos ni participantes.

“Ya es hora de que le pongan una buena sanción a Miguel por provocador”, “Fuera Ponce, eso no se hace, ese empujón que le diste a Miguel no vale”, “¿Por qué la producción permite eso? Es hora de que salga Miguel”, son algunas de las opiniones.