Tensión en "Top Chef VIP 5" por delicada salud de Sheynnis Palacios

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La Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios es parte del exitoso reality de Telemundo “Top Chef VIP 5”, en el que busca ganar el jugoso premio de $200.000. Sin embargo, en el último episodio la comunicadora nicaragüense fue retirada por presentar problemas de salud.

Dolor en el brazo

En los fogones más famosos de la televisión latina, la joven se mostró con un fuerte dolor en el brazo izquierdo, malestar que le impedía realizar con normalidad el reto del reality conducido por la actriz Carmen Villalobos.

Palacios presentó dolor, mareos y un malestar físico general, por lo que tuvo que salir de los fogones y ser trasladada a un centro de salud en Bogotá, Colombia, donde se realizan las grabaciones del show.

En las imágenes compartidas por Telemundo, se aprecia a Sheynnis con cara de mucho dolor y pidiendo ser tratada con mucha calma, ya que el malestar era muy fuerte.

“Por favor, suave. Solo cuando te diga, suave”, indicó Palacios.

Sheynnis Palacios: "No me quiero ir"

Aunque hasta el momento no se conocen detalles específicos de la situación de salud de la modelo, precisó desde la ambulancia que no quiere abandonar el reality que comenzó hace semanas, y en el que ha ofrecido al público belleza, diversión y hasta ha hablado de su última relación con el venezolano Carlos Gómez.