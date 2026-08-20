Sheynnis Palacios cuenta el mal comentario que la hizo romper con su novio venezolano

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La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, habló en el reality "Top Chef VIP" sobre su polémica relación con Carlos Gómez. Sin ningún tipo de filtro, la periodista nicaragüense recordó un comentario muy duro que le hizo el venezolano, lo cual significó para ella una gran decepción.

Fuerte revelación

Palacios estaba con sus compañeros cuando surgió el tema de Carlos, momento en el que explicó que él era entrenador y que había jugado en las ligas menores de béisbol.

La conversación escaló cuando Sheynnis reveló sin tapujos que sus seguidores nunca aceptaron su relación con él, destacando que lo odiaron desde el primer momento en que lo hizo público.

Para ella, el rechazo a Gómez se debió a la actitud que mostró durante su paso por el reality "La casa de los famosos", del cual fue expulsado por haber agredido físicamente a su compañero Rodrigo Romeh.

El detonante de la ruptura

Palacios recordó que hubo un comentario que la hizo abrir los ojos y darse cuenta de que Carlos no era la persona correcta para mantener una relación o formar una familia en el futuro.

"A mí una vez me dijo: "Despertá, que en la vida real no existen los príncipes". Y yo, muy digna, le dije: "Tal vez no seas vos, pero sí hay un príncipe allá afuera", comentó la comunicadora de 26 años.

Finalizó destacando que le respondió de forma muy directa al venezolano y que hoy tiene a un príncipe azul muy especial que la quiere y respeta: el empresario y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias.