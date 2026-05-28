Sheynnis Palacios desata rumores de un nuevo romance con este deportista

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La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, desató una ola de especulaciones en redes sociales luego de publicar varias imágenes y videos desde Bahamas, donde aparentemente celebraba por adelantado su cumpleaños número 26.

La modelo nicaragüense, quien hace apenas unas semanas confirmó públicamente su soltería tras su ruptura con el venezolano Carlos Gómez, ahora estaría siendo vinculada sentimentalmente con el empresario y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias.

El viaje de Sheynnis Palacios que despertó sospechas

Las publicaciones de Sheynnis desde Nassau, Bahamas, no pasaron desapercibidas. En TikTok, la reina de belleza compartió un video donde aparece corriendo de la mano de un hombre cuya identidad nunca se muestra claramente.

Ese detalle fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a especular sobre un posible nuevo romance.

Las teorías crecieron aún más cuando seguidores detectaron el reflejo de una figura masculina en los lentes de sol de la exreina universal en una fotografía compartida en Instagram. Según comentarios en redes, el hombre tendría gran parecido con Arias.

Como suele ocurrir en la era digital, cada detalle comenzó a analizarse al milímetro. Una cena publicada por el empresario salvadoreño también levantó sospechas luego de que internautas identificaran un teléfono con un protector rosado similar al que utiliza Sheynnis Palacios.

Volviendo a creer en el amor

A finales de marzo, Sheynnis confirmó que su relación con Carlos Gómez había llegado a su fin. La noticia generó múltiples reacciones debido a que ambos habían mostrado constantemente momentos juntos durante los últimos meses de su reinado y después de entregar la corona.

Desde entonces, la modelo había mantenido un perfil más reservado respecto a su vida amorosa. Sin embargo, sus recientes publicaciones parecen haber cambiado nuevamente el foco mediático hacia su situación sentimental.

Desde que hizo historia convirtiéndose en la primera nicaragüense en ganar Miss Universo en 2023, la comunicadora ha mantenido una enorme presencia en redes sociales y medios internacionales.