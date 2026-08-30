Así es la situación actual de Sheynnis Palacios tras abandonar "Top Chef VIP"

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios se vio obligada a abandonar "Top Chef VIP" tras presentar problemas de salud. El jueves 27 de agosto se anunció su salida que termina con el sueño de la nicaragüense.



Tras salir del reality culinario de Telemundo, explicó a todo su comunidad en Instagram su estado de salud actual y qué la motivó a tomar la decisión.



Según relató, uno de sus implantes mamarios se movió causándole un fuerte dolor que no pudo seguir aguantando pese a sus ganas de continuar en la competencia.



“Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, explicó.



Durante el reto de Food Truck, la modelo fue trasladada a un centro médico en la madrugada donde fue tratada por los especialistas quienes la ayudaron a acomodar el implante mamario.



"Me indicaron reposo, pero yo estaba tan emocionada por vivir nuestro segundo reto en exteriores que decidí continuar. En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”, agregó.

Sheynnis le dice adiós al programa

Por varios días, la situación se agudizó impidiéndole realizar tareas y seguir con el ritmo en el reality, luego de mucho pensarlo Sheynnis Palacios priorizó su salud y abandonó "Top Chef VIP".

“Fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”, aseveró. Además, resaltó que no fue una decisión fácil de tomar.

Situación actual de Sheynnis

A través de sus redes sociales la nicaragüense compartió un vídeo desde el consultorio de su médico de confianza, sin embargo, no ha compartido más detalles de su estado.

A pesar de guardar silencio, en sus historias luce físicamente bien manteniéndose activa para sus seguidores quienes han estado pendiente de su bienestar.