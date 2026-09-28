El diseñador Marco Michetti anuncia su retiro por el fallecimiento de su madre

El diseñador venezolano, Marco Michetti, atraviesa un duro momento familiar tras la muerte de su madre, María de Lourdes Chirino, quien falleció en la ciudad de Barquisimeto.

La noticia fue confirmada por el propio diseñador a través de un comunicado publicado en sus redes sociales este domingo 27 de septiembre.

Michetti decidió compartir personalmente la noticia con sus seguidores, pero dejó claro que, por ahora, necesita apartarse de la exposición pública para procesar la pérdida y rendir homenaje a su madre en la intimidad.

“Con el corazón profundamente adolorido, quiero compartirles el fallecimiento de mi amada madre”, expresó el diseñador en el mensaje con el que confirmó el fallecimiento.

Marco Michetti se alejará

La publicación no solo sirvió para comunicar la muerte de María de Lourdes. Michetti también informó que tomará una pausa de las plataformas digitales durante los próximos días.

El diseñador explicó que necesita este tiempo para afrontar el duelo lejos del ruido de las redes sociales y concentrarse en honrar la memoria de su madre. La decisión llega después de comunicar una pérdida que, según sus propias palabras, deja un profundo vacío en su vida.

Michetti describió a su madre como una figura que le dejó un importante legado de amor, enseñanzas y recuerdos, elementos que, aseguró, conservará siempre consigo.

“Ella ha partido hacia la paz eterna, dejándome un legado inmenso de amor, enseñanzas y recuerdos imborrables que llevaré siempre conmigo”, escribió.

Agradecido con su gente

En medio del dolor, el diseñador también dedicó unas palabras a quienes se han acercado para expresarle sus condolencias y acompañarlo en este momento.

El barquisimetano agradeció las muestras de cariño, respeto y apoyo que ha recibido luego de conocerse el fallecimiento de su progenitora. Sin ofrecer detalles sobre las causas de la muerte, pidió espacio para vivir este proceso de manera personal.

“Estaré ausente y haré un retiro temporal de las redes sociales durante los próximos días para procesar este momento de duelo y honrar su memoria en la intimidad”, manifestó.

Marco Michetti, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Miami, cerró su mensaje dejando abierta la puerta a su regreso a las plataformas digitales una vez que haya atravesado esta etapa. “Nos reencontraremos más adelante”, señaló.