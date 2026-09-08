Botan de un club en Miami a Marco Michetti: el local revela los motivos

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El diseñador venezolano Marco Michetti vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales luego de que comenzaran a circular imágenes en las que aparece siendo retirado por personal de seguridad de Azúcar Night Club, reconocido establecimiento de drag en Miami.

Aunque el video difundido no permite conocer todo lo ocurrido antes de la intervención de los encargados de seguridad, el propio club decidió pronunciarse para explicar su versión de los hechos.

¿Qué pasó con Marco Michetti en Azúcar?

De acuerdo con el comunicado publicado por Azúcar Night Club en sus redes sociales, Michetti se encontraba dentro del establecimiento durante uno de los espectáculos cuando, presuntamente, comenzó a interrumpir el desarrollo del show.

El local aseguró que su personal le llamó la atención en varias oportunidades debido a una conducta que, según explicaron, estaba afectando tanto a los artistas como al público que asistía al espectáculo.

La administración del club sostuvo que inicialmente intentó manejar la situación de manera respetuosa y que le dieron al cliente varias oportunidades para corregir su comportamiento.

Sin embargo, aseguraron que el escenario cambió cuando el diseñador habría reaccionado de manera inapropiada ante los integrantes del equipo de seguridad.

Ante esa situación, los responsables del establecimiento decidieron pedirle que abandonara el lugar. Azúcar acompañó su explicación con parte de las imágenes registradas durante el incidente, aunque también aclararon que, el material publicado corresponde solamente a una parte de lo ocurrido.

Michetti furioso en redes sociales

Después de haber sido sacado del local, Michetti hizo un live en TikTok excesivamente molesto, cuestionando la actuación del club y manifestando su intención de contactar a ICE, la agencia estadounidense encargada de asuntos migratorios y de aplicación de las leyes de inmigración.

Esto se suma a otros enfrentamientos del diseñador en Miami. A finales de agosto, el diseñador protagonizó otro momento polémico al ser confrontado por la animadora venezolana Joseline Rodríguez, quien le reclamó comentarios que él había realizado sobre ella en 2024.