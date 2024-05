El cantante puertorriqueño Christian Daniel y su novia Stephanie Font se lanzarán al agua

El cantautor puertorriqueño Christian Daniel y la presentadora de televisión Stephanie Font darán un paso significativo en su relación amorosa, tras comprometerse en matrimonio. El pasado fin de semana, durante la fiesta de revelación del sexo del bebé que esperan, el baladista aprovechó para arrodillarse y entregar “la roca” a su novia luego de hacerle la gran pregunta.

“La vida me sorprendió de una manera increíble. Solo le pedía a Dios tener a mis hijos con una mujer que me hiciera suspirar y me llenara de ternura. Y cuando pensé que eso ya no existía para mí, llegaste tú. Gracias por darme la bendición más hermosa del mundo y el privilegio de ser papá y de que seas mi esposa. Te amo y como dije en el mensaje, soy de los que le demuestro a los problemas que el amor es más grande que cualquier dificultad”, expresó el intérprete de “Ahora que te vas”, tema que recientemente estrenó su versión en merengue con Omar Enrique y Juan Miguel.

Stephanie Font también compartió su emoción. “Cuando te llevas doble sorpresa. Voy a casarme con el hombre más maravilloso del mundo. Yo había perdido por muchos años la ilusión de casarme debido a tantas decepciones amorosas. Luego llegó Christian con los valores más hermosos, con la caballerosidad al 100%, proveedor, amoroso, leal, complaciente, excelente pareja, hijo, hermano y sin duda sé que será un gran padre. Gracias le doy a Dios por encontrar a un hombre como siempre soñé. ¡Gracias a todos por asistir a este día inolvidable!”.

La celebración fue doble. Además de anunciar el compromiso, los futuros esposos recibieron la noticia de que serán padres de un varón. Entre fuegos artificiales, familiares y amigos, los famosos recibieron el sorpresivo anuncio que más tarde compartieron con sus seguidores en redes sociales.

Christian Daniel tiene muchos motivos para festejar. Además de ver materializado el sueño de ser padre, recibió su primera nominación a Premio Lo Nuestro en la categoría Canción del año-Pop/Balada por su canción “Tu salida”; asimismo, se supo que formará parte del concierto “La Rumba del Merengue 2”, en el Poliedro de Caracas.