El beso viral de Chyno Miranda y su esposa Astrid Falcón

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Astrid Falcón ha sido pieza fundamental en la vida y recuperación del cantante venezolano Chyno Miranda. Aunque en sus comienzos fue una relación muy señalada, en especial por la madre del guaireño, hoy viven una bonita historia que compartieron en “Cara a cara con Rodner”.

El pódcast, conducido por el venezolano Rodner Figueroa, fue la plataforma perfecta para que ambos se dedicaran bonitas palabras de respeto, amor, apoyo y cariño. Sin embargo, el momento escaló a algo más romántico, logrando que ambos se unieran en un beso.

Un gran beso de amor

Astrid comentó que muchas personas la juzgaron por su relación con el intérprete de “Mi niña bonita”, pero admitió que todo el esfuerzo por ayudarlo y guiarlo fue desde el amor.

“Muchas personas no me conocen y se especuló muchísimo de mí, pero la demostración de todo lo que he hecho desde el amor es lo más importante. Que él cree en mí y hemos hecho un trabajo en equipo”, expresó.

El beso fue muy especial ya que entre Astrid y el cantante estaba su mascota, lo que emocionó a Rodner, quien estuvo a punto de romper en llanto por ver al exponente venezolano en una etapa de felicidad y regreso a la música.

Falcón admitió que fue un proceso muy lento el poder alejarse de los titulares de los medios y de las especulaciones de que Chyno jamás volvería a los escenarios o que había quedado muy mal.

Apoyo familiar

En esta situación entró la confianza en su familia y el cariño por Miranda para, juntos, sobrellevar todas las opiniones que, asegura, llegaron a afectarle.

“Él sabe que cuenta conmigo para todo. Alcanzó una meta que se veía casi imposible. Es muy disciplinado, siempre está dispuesto. Todo le gusta, está volviendo a conectar con su esencia”, dijo.