Eglantina Zingg regresó a Venezuela para reencontrarse con sus raíces

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La modelo, socialité y presentadora, Eglantina Zingg, regresó a Venezuela para compartir bonitos momentos al lado de familiares y amigos. A través de Instagram, la conductora publicó un carrusel de imágenes visitando lugares, como las calles de Chacao y hasta irse a la playa por un chapuzón.

Estancia en Caracas

Con la elegancia que siempre la caracteriza, Eglantina se mostró muy feliz de volver con su tierra natal para estar con su gente, sus sabores, colores, atardeceres y lugares increíbles para recargar energías.

“No hay lugar como tu hogar”, fue el mensaje con el cual acompañó las fotografías, que despertaron emoción de sus seguidores, por verla tan sonriente y conectado con sus raíces.

En una de las postales de viaje, aparece posando junto a su numerosa familia, destacando la belleza de su madre, la señora Nieves Puppio de Zingg.

Mientras que en otra aparece en el estado La Guaira disfrutando de un día de mucha agua, sol y sabor.

Reacciones en redes

“Qué bueno volver a lo que fue y es tuyo”, escribió un internauta en la publicación.

Rodner Figueroa, Boris Izaguirre y María Celeste Arrarás, también comentaron las fotografías llenas de amor y respeto por Venezuela.

Eglantina proviene de una importante familia caraqueña, con un firme legado de innovación y cultura.