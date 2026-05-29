Ilan Chester hizo despertar toda la nostalgia en el Centro Cultural Chacao

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“Recíbeme”, de 1984, fue la canción seleccionada por el cantante y compositor Ilan Chester para arrancar su mágica velada en el Centro Cultural Chacao. Un show de más de dos horas cargado de sabor, buena música, sonidos y palabras del artista nacido en Israel, el 30 de julio de 1952.

Primera parte del show

Fue a las 7:21 p.m. que Ilan salió al escenario acompañado de su banda y con un público enérgico que esperaba vivir una noche llena de magia, la cual fue cumplida de principio a fin.

Con la casa llena, el músico comenzó a deleitar con un increíble repertorio de canciones, entre las que destacaron “Historia de un buen día”, “A pasarla bien”, “Por alguien como tú”, “Ojos verdes”, “Palabras del alma”, “El destino” y “Sabe a calidad”.

Canciones y puesta en escena que llenaron las expectativas del público, quienes esperaron un largo tiempo para volver a presenciar un show bien ejecutado de Ilan Czenstochowski Schaechter.

Segunda parte del show en honor a Venezuela

Tras un breve receso, continuó la cita con el músico, quien entre risas, chistes y anécdotas recibió en el escenario de la Sala Teatro del Centro Cultural a Noreh, cantante que interpretó la emblemática “Viajera del río”, del disco Cancionero de Amor Venezolano III.

Tras ser despedido Noreh con una gran ovación, Ilan continuó con su show en solitario, saludando a los presentes y expresándoles palabras de cariño por el apoyo a sus años de carrera.

“Hemos trabajado duro por realizar la velada. Les agradezco mucho que todos vinieron a disfrutar de un show único y lleno de amor”, destacó.

Le siguieron éxitos como “Terciopelo”, “Amor sin medida”, “Misterio de amor”, “Dime si lo notas”, “Es verdad”, “Amor de entrega total” y la popular “Eres una en un millón”, que hizo emocionar al público por el sentimiento de Ilan sentado frente a su piano.

Final del concierto

Los aplausos, gritos y emoción nunca pararon, en especial cuando el cantante siguió entonando a todo pulmón los temas “Un querer como el tuyo” de 1994, “Daniela” y “Para siempre”.

El fin del show llegó con “Cerro Ávila”, que hizo levantar al público de sus asientos, algunos gritando que no sea tan larga la espera para volver a verlo cantar sus temas.