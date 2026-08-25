Donald Trump toma una decisión tras la muerte de Dolly Parton

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La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más queridas de la música estadounidense, provocó una ola de reacciones en Estados Unidos.

La cantante, compositora, actriz y filántropa falleció este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, según confirmó su familia. Poco después de conocerse la noticia, el presidente Donald Trump decidió rendirle un homenaje oficial que sorprendió por su magnitud.

Donald Trump conmovido por la muerte de Dolly Parton

Trump lamentó públicamente la partida de la intérprete y la describió como una de las mejores cantantes de country de todos los tiempos. Pero su mensaje no quedó únicamente en palabras, y tuvo un gesto que fue aplaudido por los miles de fanáticos de la ‘Reina del Country’.

En este sentido, el mandatario anunció que las banderas de Estados Unidos permanecerán a media asta durante una semana, como reconocimiento a la trayectoria y al impacto que Parton tuvo en la cultura estadounidense.

El republicano destacó que nunca hubo una artista como ella y que difícilmente habrá otra igual. La medida comenzará este martes a las 6:00 de la tarde, de acuerdo con el mensaje difundido tras confirmarse el fallecimiento de la cantante.

“Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”, escribió.

Durante más de seis décadas, Dolly construyó una carrera que incluyó éxitos como “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, además de una reconocida labor filantrópica.

Dolly Parton deja un legado que va mucho más allá del country

Nacida en Tennessee en 1946, Parton creció en una familia numerosa y humilde. Desde muy pequeña mostró aptitudes para la música y, siendo todavía una niña, comenzó a presentarse en emisoras de radio locales.

A los 13 años debutó en el Grand Ole Opry y, a los 18, se mudó a Nashville para perseguir profesionalmente su sueño musical.

Con el paso de los años, aquella joven procedente de las montañas de Tennessee se convirtió en una estrella internacional. Ganó 10 premios Grammy, ingresó tanto al Country Music Hall of Fame como al Rock & Roll Hall of Fame y recibió importantes reconocimientos.

Pero su influencia no terminó en los escenarios. A través de la Dolly Parton’s Imagination Library, iniciativa creada en 1995, se han distribuido gratuitamente cientos de millones de libros infantiles en distintos países.