Daniela Alvarado revela que es madre de 6 niños y rompe los tabúes de la adopción

Daniela Alvarado decidió poner sobre la mesa un tema que todavía genera silencios, incomodidad y hasta miedo a ser juzgado. La actriz venezolana habló abiertamente sobre su experiencia con la maternidad, los procesos de fertilidad, la adopción y la dolorosa pérdida de su hija Cordelia.

Durante una conversación con Viviana Gibelli, la intérprete dejó claro que, para ella, hablar de estos temas es necesario precisamente porque muchas mujeres atraviesan situaciones similares en silencio.

Daniela habla de sus seis hijos y la adopción

“Yo soy mamá de seis”, afirmó Alvarado al explicar que su historia de maternidad está marcada por diferentes experiencias. Entre ellas mencionó a Olivia, su hija adoptiva; dos intentos de fecundación in vitro que no llegaron a término; a Cordelia, su bebé, quien falleció a los cinco meses de gestación, y dos óvulos que permanecen congelados.

La actriz reconoció que todavía existen tabúes alrededor de la adopción y, especialmente, sobre la pérdida de bebés. Según explicó, hay personas a quienes estos asuntos les generan incomodidad, por lo que muchas veces se opta por guardar silencio.

Sin embargo, Alvarado considera que precisamente por haber vivido estas experiencias puede hablar desde un lugar distinto. Su intención no es solamente contar su propia historia, sino abrir una conversación para aquellas mujeres que quizá todavía no encuentran la manera de expresar lo que sienten.

Su postura también coincide con el mensaje que compartió públicamente después de la muerte de Cordelia. En aquel momento, la actriz manifestó que había leído cientos de historias de mujeres que habían atravesado pérdidas similares y cuestionó por qué se habla tan poco de ese dolor.

Olivia llegó a la familia antes de la tragedia

La maternidad de Daniela y su esposo, el actor José Manuel Suárez, tomó un nuevo rumbo con la llegada de Olivia. La pareja presentó públicamente a la niña el 1 de enero de 2026, cuando compartió una fotografía familiar para anunciar que comenzaban el año convertidos oficialmente en padres.

La llegada de Olivia representó uno de los momentos más esperados para la pareja, que había hablado previamente sobre su deseo de formar una familia y las distintas posibilidades que contemplaban para conseguirlo.

Pero pocas semanas después, la familia enfrentaría uno de sus momentos más dolorosos.

Cordelia, una pérdida que cambió su vida

Daniela Alvarado perdió a Cordelia cuando tenía 22 semanas y tres días de gestación, aproximadamente cinco meses. La pequeña nació prematuramente y no logró sobrevivir. José Manuel Suárez fue quien comunicó inicialmente la triste noticia y pidió respeto para la familia.

Posteriormente, Daniela compartió un video de su embarazo y explicó que era el único registro que conservaba junto a su bebé. La actriz reconoció entonces que atravesaba un duelo profundo y que todavía intentaba encontrar fuerzas para continuar.