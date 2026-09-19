Daniela Alvarado revela cómo vive seis meses después de la pérdida de su hija

Seis meses después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, Daniela Alvarado decidió hablar nuevamente sobre la pérdida de su hija y revelar cómo ha sido realmente el proceso de duelo. La actriz venezolana compartió su experiencia durante una conversación en el programa "Mira Pa’ Dentro", conducido por el psicólogo y actor Sócrates Serrano.

Su testimonio mostró que el paso del tiempo no necesariamente significa dejar atrás una experiencia de este tipo. Alvarado explicó que todavía existen situaciones cotidianas capaces de devolverla emocionalmente a aquel momento.

Daniela estuvo de reposo antes del parto

Antes de la pérdida, la actriz pasó tres semanas en reposo absoluto en una cama de hospital, mientras enfrentaba contracciones constantes. Durante ese período, su principal preocupación era conseguir que su hija sobreviviera y poder verla crecer junto a su esposo, el actor José Manuel Suárez.

Las ecografías se convirtieron entonces en pequeños momentos de alivio. Daniela contó que podía observar los movimientos de su bebé y sus pequeñas manos a través del monitor, imágenes que fortalecieron todavía más el vínculo que había construido con ella durante el embarazo.

Pero después del desenlace tuvo que regresar a casa para afrontar una recuperación que no fue únicamente emocional.

La protagonista de "Voltea pa' que te enamores" describió las consecuencias físicas que experimentó después de la pérdida. Según relató, llegó a sentir un dolor profundo en todo el cuerpo, desde las uñas hasta el pecho.

Uno de los procesos más difíciles estuvo relacionado con la lactancia. Sus senos se inflamaron severamente como consecuencia de la respuesta natural de su organismo, que se había preparado para alimentar a una recién nacida que ya no estaba allí.

“Superar” la pérdida no es una opción para ella

A seis meses del acontecimiento, Alvarado reconoció que todavía no siente que haya alcanzado una sanación completa. Incluso elementos aparentemente comunes, como determinados olores o prendas de vestir, pueden convertirse en detonantes que despiertan nuevamente la angustia.

Por eso, la actriz cuestionó una idea que suele repetirse frente a quienes atraviesan un duelo: que deben “superarlo”. Desde su propia experiencia, considera que la ausencia de un hijo no desaparece, sino que la madre aprende a convivir con ella y a incorporar ese dolor a su vida cotidiana.