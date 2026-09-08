Dani Barranco y Jlexis se pronuncian tras finalizar su relación

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Jlexis y Dani Barranco terminaron su relación amorosa, poniendo fin a una historia que nació frente a las cámaras, pasó de la televisión a las redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los romances más comentados de la escena urbana.

El propio artista puertorriqueño confirmó la ruptura a través de un mensaje publicado en su canal de difusión de Instagram, mientras que la cantante venezolana también se pronunció para pedir que cesen las especulaciones.

La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque ambos habían compartido públicamente momentos de su relación y hasta trabajaron juntos en proyectos musicales. Ahora, cada uno parece decidido a continuar su camino por separado.

Jlexis cierra la puerta a las especulaciones

El puertorriqueño fue contundente al aclarar que la separación no forma parte de una estrategia para generar atención.

“No es un rumor, no es una estrategia de marketing”, afirmó al comienzo de su comunicado, dejando claro que se trata de una decisión sentimental real y que no pretende utilizarla como recurso para promocionar música o generar conversación.

Jlexis explicó que algunas historias simplemente llegan a su final y que, aunque aceptar ese momento puede resultar difícil, también es necesario agradecer por lo vivido y quedarse con los aprendizajes.

El cantante decidió, además, no revelar las razones específicas de la separación. Según explicó, existen aspectos de una relación que pertenecen exclusivamente a quienes la vivieron y no necesariamente tienen que hacerse públicos.

Por eso, pidió a sus seguidores evitar preguntas, teorías y comentarios en los que se busque determinar quién tuvo la culpa.

“Hubo una historia, sentimientos y momentos reales que merecen respeto”, expresó el artista, quien aseguró que se queda agradecido por lo vivido y con respeto hacia lo que ambos fueron.

Dani Barranco niega que existan terceras personas

Por su parte, Dani Barranco también rompió el silencio y coincidió en la necesidad de mantener cierta distancia frente al interés del público.

La cantante venezolana pidió respeto no solo para ella y Jlexis, sino también para su entorno. Según explicó, durante las últimas semanas algunas personas cercanas a ella habrían recibido mensajes ofensivos como consecuencia de las especulaciones alrededor de la ruptura.

Barranco fue especialmente clara al señalar que la separación no tiene que ver con terceras personas, rechazando así las teorías que pudieran apuntar hacia algún supuesto nuevo romance o responsable externo.

La artista también cuestionó que personas que simplemente la están acompañando durante este proceso sean blanco de ataques en redes sociales.

Así comenzó la historia de amor de Jlexis y Dani Barranco

La relación entre ambos estuvo marcada desde el principio por la exposición pública. Su acercamiento ocurrió durante “La Casa de Alofoke 2”, donde comenzaron a mostrar una conexión sentimental que rápidamente llamó la atención de la audiencia.

Posteriormente, el vínculo trascendió el reality y ambos fueron vistos juntos en Puerto Rico y terminaron confirmando que estaban saliendo.

Durante el especial “La Casa de Alofoke 2: El After Party”, incluso revelaron que llevaban aproximadamente un mes juntos, aunque en ese momento todavía no se definían públicamente como novios.

Jlexis y Dani Barranco también colaboraron en canciones como “Envueltos” y “Nadie Como Nosotros”, proyectos que permitieron a sus seguidores conocer otra faceta de la conexión entre ambos.