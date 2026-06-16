Cumplió 93 años querida actriz, que abandonó Venezuela en el 2012 rumbo Argentina

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Hablar de grandes figuras de la época de oro en la televisión venezolana, es mencionar el nombre de Elisa Estella, la argentina que conquistó la pantalla nacional con talento, temple y belleza.

Su trayectoria abarca grandes dramáticos nacionales como “Valentina”, “La Soberana”, “Mi Gorda Bella”, y “La Mujer de Judas”, culebrones en le dieron reconocimiento y popularidad.

Una historia de amor en Venezuela

La artista debutó en 1954 en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, pero, se vio obligada al exilio perseguida por una dictadura que le prohibía presentarse en cartelera.

Fue así como llegó a Caracas en 1956, comenzando en el teatro, hasta que logró su gran oportunidad en el cine venezolano con el largometraje “Ángel de la muerte”.

El resto es historia, realizó una carrera única y respetada por el público, siendo una de las más grandes junto a otras figuras como Chelo Rodríguez, Dilia Waikkarán, Eva Blanco, Belén Díaz, Eva Moreno, entre otras.

Lejos de Venezuela

La artista se fue a su natal Argentina en el año 2012, donde tuvo la oportunidad de participar en una mini serie transmitida en YouTube.

Sin embargo, el público criollo la mantiene en su memoria por los muchos años que estuvo en Venezuela, regalando entrenamiento, profesionalismo y temple, asegurando en una entrevista que siempre sintió al país como “Su casa”.

Internautas no dejaron pasar la vuelta al sol de Stella, utilizando las redes sociales para desearle bonitos mensajes, entre ellos, la actriz Reina Hinojosa.

"Feliz cumpleaños Elisa. Excelente actriz y gran compañera, compartimos en muchas producciones. Qué Dios te llene de bendiciones", escribió Hinojosa.