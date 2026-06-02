Actriz venezolana abandona famoso reality español tras duro accidente: "Una lesión"

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La actriz, modelo y presentadora venezolana Ivonne Reyes abandonó el famoso reality “Supervivientes” tras haber sufrido un duro accidente. Fue durante una prueba de recompensa que la criolla sufrió una caída, por lo que tuvo que ser evacuada y trasladada a un centro de salud de emergencias.

Abrupta salida de Ivonne

Tras el accidente, Reyes utilizó su perfil de Instagram para informar a sus seguidores sobre su salida del reality y actualizar su estado de salud. En un texto destacó estar ahora recuperando energías y guardando reposo para poder superar lo más pronto posible la situación.

Además, agradeció al público todas las muestras de cariño para su sanación y lo mucho que hará falta en el popular programa, en el cual había mostrado un lado más humano, competitivo y nostálgico de su vida y carrera.

“He sufrido un traumatismo en la pierna derecha, por lo que fui trasladada en helicóptero al hospital. Después de realizarme las pruebas pertinentes, los especialistas han determinado que la gravedad de la lesión requiere mi traslado a España para completar la recuperación”, escribió en su perfil de Instagram.

Reyes se mostró muy dolida por salir de la competencia, pero confiada en que seguirá muy cercana al corazón de los espectadores que le habían ofrecido su apoyo desde el inicio de la competencia deportiva.

Actualización del estado de salud

El lunes 1 de junio, la artista venezolana posteó unas imágenes en un centro de salud; no se conoce si en España o en Honduras, este último país donde se graba el popular show español.

En las fotografías aparece la criolla en una camilla y siendo abrazada por una persona.

La publicación se llenó de mensajes de cariño y fuerzas del público para que pueda salir con éxito de todo.