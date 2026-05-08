Cumplió 90 años querida actriz venezolana que vive en un hogar de ancianos

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El pasado miércoles 6 de abril, estuvo de cumpleaños Belén Díaz, aquella actriz recordada por ser la gran villana de las telenovelas venezolanas. La artista que arribó a los 90 años, recibió el cariño del público, quienes llenaron las redes sociales de bonitos mensajes de felicitaciones y fotos de recuerdos.

Una trayectoria de temple y carácter

Díaz es recordada en el público criollo por sus grandes producciones como “La Doña” de 1972. Además, también mostró su temple y carácter en telenovelas de México, consolidándose como una de las villanas más aclamadas de la pantalla.

Otras de sus producciones más importantes fueron “Como tú ninguna”, “Todo por tú amor”, “La Gata”, “La Duquesa”, entre otras.

La caraqueña hoy lleva una vida muy lejos de la televisión y del espectáculo, en el hogar de protección integral del adulto mayor “Hogares Santa Ana”.

Hace algunos meses a través de un video, el hogar mostró a una Belén sonriente, recorriendo los jardines, mostrando su cuarto y su ropa, lo que brindó tranquilidad a seguidores de la televisión que no conocían de su paradero.

Su batalla contra el Alzheimer

El centro “Hogares Santa Ana”, reveló el año pasado que la artista enfrenta la enfermedad del Alzheimer, condición que afecta su memoria, pero no su esencia y sonrisa.

“El alma guarda lo esencial. Y nosotros seguimos recordando su legado, su arte y su fortaleza. En este espacio donde el afecto cuida y la ternura acompaña, Belén continúa siendo inmensa”, escribieron.