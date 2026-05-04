Actriz de “¡Vivan los niños!” se vuelve viral tras hablar con acento venezolano

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La actriz mexicana, Natalia Juárez, recordada por toda una generación gracias a su papel de Simoneta en la exitosa telenovela infantil “¡Vivan los niños!”, se convirtió en tendencia luego de compartir un video hablando con acento venezolano.

El impecable acento venezolano de Natalia

A través de videos compartidos en las redes sociales, Juárez sorprendió a sus seguidores al utilizar con total naturalidad expresiones típicas como “chamo”, “vaina”, “qué ladilla” y referencias culturales como las arepas, demostrando que también domina los modismos criollos.

Su desenvoltura generó una ola de reacciones entre usuarios venezolanos, quienes celebraron entre risas lo convincente de su interpretación y la conexión evidente que ha desarrollado con la cultura venezolana.

Automáticamente, los usuarios reaccionaron en su post: “Simoneta es de Caracas y trabajaba en RCTV”, “Simoneta no quedó con un negrito sino con un venezolano”, “Naguaraaaaaa de video”, “Simoneta veneka si existe”, “Ya denle su nacionalidad, arepa con perico y queso e'mano”.

El venezolano que conquistó a Natalia

Detrás de esta inesperada faceta venezolana está su pareja, el empresario y streamer Michele Libretti, conocido en redes sociales como Mic, un creador de contenido radicado en México desde hace varios años.

La pareja mantiene una sólida relación y constantemente comparte momentos juntos en redes sociales, donde dejan ver su complicidad y sentido del humor.

Libretti también es conocido en plataformas digitales por su contenido gamer, transmisiones en vivo y emprendimientos vinculados al mundo tecnológico.

Su presencia constante en la vida de Natalia parece haber influido notablemente en su manera de hablar, al punto de que muchos seguidores aseguran que la actriz “ya habla como venezolana oficial”.

La relación entre ambos se ha fortalecido con el paso del tiempo y, de hecho, la actriz recibió una propuesta de matrimonio el pasado mes de agosto, noticia que emocionó a sus seguidores y confirmó que atraviesan uno de sus mejores momentos personales.