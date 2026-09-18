Cristian Castro celebra un mes más de amor con su novia: ¿cuánto tiempo llevan juntos?

Cristian Castro enterneció las redes sociales al compartir públicamente su relación sentimental con Vanessa Ríos, a quien ya ha mostrado en ocasiones anteriores y, el 16 de septiembre celebraron otro mes de romance.

La pareja decidió marcar esta fecha especial con un carrete de fotos publicada en el Instagram de Ríos, acompañada de un mensaje que dejó claro que la relación atraviesa su mejor momento de ilusión y romanticismo.

El mensaje que confirmó su amor con Cristian Castro

Aunque ‘El Gallito de Oro’ ha sido relacionado con distintas mujeres durante los últimos mensajes, esta vez Castro dio un paso diferente al mostrar abiertamente a su nueva pareja.

Vanessa Ríos estrenó su perfil con dos imágenes junto al artista y escribió “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor”. La publicación funcionó como una confirmación de un romance que, hasta ahora, había avanzado con bastante discreción.

Las imágenes muestran a ambos disfrutando de su compañía y permitieron a los seguidores conocer más de cerca a la mujer que ocupa el corazón del cantante en esta nueva etapa, pues, hay que recordar que, anteriormente ya Cristian había dado vistazos de su conquista.

Un romance que habría comenzado en México

De acuerdo con la información registrada en los medios de comunicación, la relación entre ellos habría comenzado a principios de mayo. Ambos se habrían conocido durante una presentación del cantante en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, México.

El vínculo habría pasado inadvertido inicialmente debido a la dinámica de conciertos de Castro, quien suele invitar a mujeres del público al escenario. En una presentación que hizo en Guanajuato, el cantante le dedicó una canción a Vanessa generando revuelo en el público.

El romance también quedó expuesto durante otras apariciones públicas. Recientemente circuló un video de un concierto en Las Vegas en el que el azteca subió a su pareja al escenario y le dio un beso frente a todos, aumentando la expectativa de la relación.

Una nueva etapa después de su polémico amorío

El romance surge después de la relación que Cristian Castro mantuvo con la argentina Mariela Sánchez. Ambos incluso llegaron a anunciar planes de matrimonio, pero la historia terminó antes de que llegaran al altar.

Tras esa ruptura, el cantante tuvo varios vínculos con otras mujeres, aunque ninguna de esas historias fluyó. De hecho, hace poco, los rumores apuntaban a un posible romance con la productora musical Victoria Kühne, que al parecer tampoco cuajó.