A sus 51 años, Cristian Castro logra culminar sus estudios y celebra su graduación

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A sus 51 años, Cristian Castro, volvió a las aulas para completar una etapa académica que había quedado pendiente desde su juventud y este 12 de agosto recibió oficialmente su certificado de bachillerato en una emotiva ceremonia celebrada en Ciudad de México.

El intérprete de éxitos como “Azul” cumplió así la promesa que se había hecho de regresar a estudiar, una decisión que, según reconoció, no estuvo libre de dificultades, pero que finalmente le permitió cerrar un capítulo personal que tenía pendiente.

Cristian Castro recibe su título

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Royal Pedregal y contó con la presencia de su madre, la actriz Verónica Castro. Pese a sus dificultades de salud, la reconocida artista acudió al acto y acompañó a su hijo en este momento tan especial.

Cristian Castro no solo recibió su certificado de bachillerato. También fue reconocido con la medalla al mérito de PrepaW, institución educativa en línea donde cursó sus estudios y que celebró en 2026 su primera promoción de graduados.

El programa le permitió completar la preparatoria a distancia durante aproximadamente dos años y medio, una modalidad que encajó con el ritmo de vida del cantante, quien continúa desarrollando su carrera musical y cumpliendo compromisos profesionales.

Un regreso a los estudios que tenía pendiente

Antes de convertirse en una de las voces más conocidas de la música mexicana, Cristian había comenzado su formación de bachillerato. Sin embargo, su creciente actividad artística hizo que interrumpiera sus estudios y se concentrara en su carrera.

Años después, decidió retomar ese camino. La decisión llegó en una etapa completamente diferente de su vida, cuando ya contaba con décadas de experiencia en los escenarios y una carrera consolidada.

El cantante había adelantado que quería terminar sus estudios porque consideraba importante completar esa formación y demostrar que todavía podía alcanzar una meta que había quedado inconclusa.

Su regreso a las aulas se convirtió así en un proyecto personal que consiguió completar mientras mantenía activa su agenda artística.

Pero la graduación no parece ser el punto final. Todo indica que el cantante ya tiene en mente un nuevo desafío académico y es ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El plan de estudios de PrepaW está avalado por la UNAM y permite a sus egresados participar en el concurso de selección para ingresar a esta institución. Por eso, después de recibir su certificado, Castro manifestó públicamente su intención de continuar con su preparación universitaria.

“Nos vemos en la UNAM”, declaró el artista ante los medios mexicanos, dejando claro que su regreso a los estudios no se trataba únicamente de obtener un título de bachillerato, sino de abrir la puerta a una nueva etapa académica.