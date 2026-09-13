Cristian Castro no oculta su amor y le da una serenata a su novia en pleno concierto

Cristian Castro volvió a demostrar que cuando se trata del amor no teme hacer una declaración frente a miles de personas y durante su presentación en Las Vegas, invitó a su novia, Vanessa Ríos, a subir al escenario y protagonizó uno de los momentos más románticos de la noche al dedicarle “Vuélveme a querer”.

La llamada Ciudad del Pecado se convirtió así en el escenario perfecto para que el intérprete de “Azul” dejara de lado por unos minutos el protagonismo de sus grandes éxitos y pusiera los reflectores sobre su relación.

Cristian Castro le canta al amor en pleno concierto

Frente al público, Cristian le cantó a Vanessa mientras ambos compartían un momento especial. La elección de “Vuélveme a querer” no pasó desapercibida. La canción que tiene un toque de romanticismo y nostalgia, tomó un significado especial al ser interpretada por Cristian directamente para su pareja.

El concierto formó parte de la actual etapa de presentaciones de Cristian Castro, quien continúa recorriendo distintos escenarios con un repertorio que reúne varios de los éxitos que han marcado su carrera. Entre ellos aparece precisamente “Vuélveme a querer”, tema incluido en su repertorio de conciertos.

¿Quién es Vanessa Ríos?

La historia entre Cristian Castro y Vanessa Ríos comenzó de una manera poco convencional, pues, ella era admiradora del cantante y ambos se conocieron durante una presentación del artista en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, en mayo de 2026.

De acuerdo con reportes publicados entonces, Vanessa habría viajado desde Puerto Vallarta para asistir al concierto. Después de conocerse, Cristian habría tomado la iniciativa para pedirle su número telefónico y continuar el contacto fuera del escenario.

Poco tiempo después, la relación dejó de ser un rumor. Cristian presentó públicamente a Vanessa durante un concierto en León, Guanajuato, donde la invitó a compartir el escenario.

Aquella aparición llamó especialmente la atención porque, hasta semanas antes, la vida sentimental del cantante había estado relacionada con la empresaria Victoria Kühne, romance que él posteriormente negó.