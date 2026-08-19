Creador de contenido revela romance con un político venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Una inesperada confesión del creador de contenido, Ender Benavides, puso el mundo del entretenimiento venezolano a hablar. El comediante sorprendió durante un podcast al contar que, años atrás, mantuvo una relación sentimental con un político venezolano de alto rango.

La revelación hecha en el programa “Mi amor con te quiero” tomó por sorpresa a los presentes porque, según sus propias palabras y con tono de humor, aquel romance pudo haberlo llevado a ocupar ser “primera dama”.

El romance que Ender Benavides mantuvo en secreto

Benavides decidió hablar de aquella experiencia sin revelar la identidad del político. Aunque evitó mencionar su nombre, dejó algunas pistas sobre la relación y sobre la dinámica que mantenían en aquella época.

El zuliano contó que realizaba constantes viajes entre Maracaibo y Caracas, una circunstancia que alimentó todavía más la curiosidad de todos. Sus declaraciones dejaron entrever que la persona con la que sostuvo el romance tenía su centro de operaciones en la capital venezolana.

La historia, que hasta ahora había permanecido fuera del conocimiento público, salió a relucir durante una conversación en la que el comediante se mostró dispuesto a compartir detalles de su vida personal, aunque mantuvo bajo reserva el nombre de su antiguo amor.

¿Quién es Ender Benavides?

Su trabajo combina la comedia con comentarios sobre situaciones cotidianas y temas de actualidad, manteniendo una conexión cercana con la audiencia venezolana. Actualmente forma parte del talento de Connector House, plataforma venezolana de streaming.

Benavides también ha participado como invitado en espacios digitales y podcasts. En una entrevista publicada en YouTube fue presentado específicamente como “creador de contenido, comediante y presentador”, donde habló sobre sus experiencias en el mundo digital.