Creador de contenido venezolano hace historia y conquista el Récord Guinness

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El creador de contenido venezolano César Ruiz logró romper un Récord Guinness tras completar el maratón de entrevistas más largo del mundo, una hazaña que lo posiciona como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino en 2026.

El evento se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, como parte del Zenith Summit 2026, donde Ruiz se convirtió en protagonista absoluto de una transmisión histórica que mantuvo al público conectado durante más de dos días seguidos.

El venezolano estuvo más de 55 horas en vivo

La hazaña de César Ruiz consistió en una transmisión en vivo de aproximadamente 55 a 56 horas ininterrumpidas, en las que sostuvo una dinámica constante de entrevistas con invitados de distintos ámbitos.

Durante ese tiempo, el creador de contenido realizó más de 333 entrevistas, conversando con artistas, empresarios, deportistas, influencers y líderes del ecosistema digital, en un formato que no permitió pausas prolongadas ni interrupciones en cámara.

El récord batido corresponde a la categoría de maratón de entrevistas en vivo más largo del mundo, una prueba que exige resistencia física, concentración extrema y una estructura de producción impecable.

Zenith Summit 2026: el escenario del récord en Miami

El desafío tuvo lugar entre el 5 y el 7 de mayo de 2026, en el marco del Zenith Summit, un evento que reunió a cientos de líderes de distintas industrias en un formato de conversación continua y multiplataforma.

Miami fue el epicentro de esta producción global, que convirtió la ciudad en una especie de “capital del contenido en vivo”, con transmisión simultánea en redes sociales y plataformas digitales.

La estructura del evento incluyó más de 300 invitados rotativos y una producción diseñada para mantener la continuidad del streaming sin perder la dinámica de entrevistas, lo que permitió validar la experiencia ante los estándares de Guinness World Records.

Un reto físico y mental extremo para César

Aunque el formato pueda parecer dinámico y entretenido, la realidad detrás del récord fue un verdadero desafío de resistencia.

Mantener la energía durante más de 55 horas implicó no solo hablar de manera constante, sino también sostener la concentración, la interacción con invitados y la calidad del contenido sin perder el ritmo.

El equipo de producción del evento destacó que este tipo de récords requieren una verificación estricta, con registros continuos en video, testigos independientes y documentación detallada de cada entrevista, siguiendo las normas internacionales de Guinness.

Con apenas 24 años, César Ruiz ya era reconocido en redes sociales por su autenticidad y su conexión con el público joven. Sin embargo, este récord marca un punto de quiebre en su carrera, llevándolo de influencer a referente del entretenimiento digital a nivel internacional.