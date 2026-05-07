Othniuska Cedeño llega hoy a ZENITH Summit 2026 como una de las voces más influyentes del PR y la comunicación hispana

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La reconocida productora de televisión, empresaria y relacionista pública Othniuska Cedeño, CEO de ONY Entertainment y una de las figuras más respetadas de la industria del entretenimiento y la comunicación en el mercado hispano, participará hoy miércoles 6 de mayo como speaker oficial en el prestigioso ZENITH Summit 2026, evento internacional que actualmente impulsa un histórico intento de Récord Mundial Guinness liderado por el empresario y creador César Ruiz.

Con más de tres décadas de trayectoria en medios, televisión, relaciones públicas y posicionamiento de marcas, Othniuska Cedeño se ha consolidado como una referencia de alto nivel en la construcción de imagen, liderazgo femenino y expansión de marcas en Estados Unidos y Latinoamérica. Su participación en este importante escenario reafirma su influencia dentro de la industria del entretenimiento y su capacidad para transformar marcas personales y corporativas en plataformas de impacto internacional.

Durante su intervención en ZENITH Summit 2026, Cedeño abordará el tema:

“¿Cómo se construye y posiciona una marca para que trascienda fronteras en la industria del entretenimiento?”, compartiendo estrategias, experiencias y herramientas sobre posicionamiento, networking de alto impacto, visibilidad mediática y liderazgo en la era digital.

La presencia de Othniuska Cedeño forma parte del histórico desafío impulsado por César Ruiz, quien busca alcanzar un Récord Mundial Guinness reuniendo a más de 333 líderes, empresarios, artistas, influencers y figuras influyentes en una transmisión continua de 55 horas consecutivas.

El proyecto, denominado ZENITH Summit 2026, tiene como propósito revolucionar la manera en que se conecta el contenido digital con oportunidades reales de negocio, educación, networking y crecimiento empresarial a escala global.

“Esto va mucho más allá de un récord. Estamos creando una plataforma donde la influencia, las ideas y las conexiones generan impacto real”, expresó César Ruiz sobre esta iniciativa que reúne a líderes de distintas industrias en un mismo ecosistema digital.

La participación de Othniuska Cedeño dentro de este encuentro internacional representa además el reconocimiento a una carrera marcada por el trabajo estratégico, reconocida por su liderazgo, visión empresarial y compromiso con el empoderamiento femenino, Cedeño continúa posicionándose como una de las mujeres más influyentes de Miami en las áreas de relaciones públicas, medios y entretenimiento.

ZENITH Summit 2026 se perfila como uno de los encuentros digitales más ambiciosos del año, combinando liderazgo, innovación, emprendimiento, tecnología, entretenimiento y desarrollo personal en una experiencia global sin precedentes.

NOTA DE PRENSA