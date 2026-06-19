Conductora renuncia tras difundir la falsa muerte del papá de Lionel Messi

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La conductora Florencia Peña renunció a la Cadena de televisión Luzu TV, tras haber revelado la falsa muerte del padre de Lionel Messi. La también actriz y comediante, anunció el jueves 18 de junio totalmente en vivo, que Jorge Horacio Messi había muerto debido a fuertes complicaciones de salud.

Una polémica transmisión

“Acaba de morir el papá de Messi, en el medio del Mundial 2026 se va tener que ir”, dijo Florencia durante la transmisión en vivo. Las declaraciones encendieron las alarmas en internet con noticias en los medios y redes sociales, que al final resultaron ser totalmente falsas.

Si bien el padre del astro argentino presenta una delicada situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, allegados a la familia desmintieron de inmediato el deceso.

Tras el enorme revuelo que tomó todo el día de ayer jueves 11 de junio, por tratarse de una figura tan respetada en el deporte como Messi, Peña decidió abandonar la cadena.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado fijando la postura de informar al público con noticias creíbles y responsables.

“Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”, escribió el canal en un comunicado.

Las disculpas de Florencia Peña

La conductora nacida el 7 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, no se quedó atrás y lanzó un mensaje, explicando la situación y el dolor que siente ante la dura controversia.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

Peña aclaró que la información le fue suministrada en pleno directo por el equipo de producción y que confió plenamente en la veracidad del dato para decirlo al público.

“Me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, finalizó.