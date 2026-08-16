Concierto benéfico por Venezuela y Colombia: Hora y dónde verlo

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Este domingo 16 de agosto se estará llevando a cabo en el Kaseya Center de Miami, el concierto "Unidos por los nuestros". El show tendrá la participación de grandes artistas como Olga Tañón, Chayanne, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

Detalles del evento musical

Será un movimiento único y lleno de mucha música para ayudar a las familias afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado miércoles 24 de junio, y en Colombia, el 10 de agosto.

Ambos países quedaron devastados por los movimientos telúricos, dejando muertos, heridos, damnificados y destrucción en diversos lugares.

Hora y dónde verlo en Venezuela

Todo el país podrá ser testigo de la transmisión desde el Kaseya Center a través de la señal de Venevisión.

En Miami comienza a las 6:00 p. m., en Venezuela está pautado que la celebración musical inicie a las 9:00 p.m.

“Podrás disfrutarlo cómodamente desde tu hogar a través de nuestra señal abierta y, por supuesto, desde cualquier dispositivo móvil ingresando a Venevisión Play”, escribieron.

Entre los artistas confirmados figuran los nombres de Ricardo Montaner, Feid, Marc Anthony, Elena Rose, Mau y Ricky, Jay Wheeler, Luis Fonsi, entre otros.