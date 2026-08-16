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Concierto benéfico por Venezuela y Colombia: Hora y dónde verlo

El público venezolano podrá disfrutar de un espectaculo cargado de amor, talento y buena música, a favor de los más necesitados 

Por

Elvis González
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 06:13 pm
Concierto benéfico por Venezuela y Colombia: Hora y dónde verlo
Concierto por Venezuela y Colombia / Cortesía
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Este domingo 16 de agosto se estará llevando a cabo en el Kaseya Center de Miami, el concierto "Unidos por los nuestros". El show tendrá la participación de grandes artistas como Olga Tañón, Chayanne, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

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Detalles del evento musical 

Será un movimiento único y lleno de mucha música para ayudar a las familias afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado miércoles 24 de junio, y en Colombia, el 10 de agosto.

Ambos países quedaron devastados por los movimientos telúricos, dejando muertos, heridos, damnificados y destrucción en diversos lugares.

Hora y dónde verlo en Venezuela

Todo el país podrá ser testigo de la transmisión desde el Kaseya Center a través de la señal de Venevisión.

En Miami comienza a las 6:00 p. m., en Venezuela está pautado que la celebración musical inicie a las 9:00 p.m.

“Podrás disfrutarlo cómodamente desde tu hogar a través de nuestra señal abierta y, por supuesto, desde cualquier dispositivo móvil ingresando a Venevisión Play”, escribieron.

Entre los artistas confirmados figuran los nombres de Ricardo Montaner, Feid, Marc Anthony, Elena Rose, Mau y Ricky, Jay Wheeler, Luis Fonsi, entre otros.

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