Gloria Trevi sufre aparatosa caída durante concierto en México

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Durante este fin de semana, Gloria Trevi sufrió una aparatosa caída en el escenario mientras recitaba uno de sus grandes éxitos.

El momento quedó captado por los cientos de cámaras de los fanáticos en el Teatro del Pueblo ante un público de más de 150 mil personas, el pasado 7 de agosto. Los asistentes, expectantes por el espectáculo de la diva mexicana, quedaron sin palabras al verla caer al suelo.

Gloria Trevi cantaba “Todos me miran”, canción que la llevó al estrellato en 2006 y que no puede faltar en su lista en cada concierto, cuando, por saltar, resbaló y cayó al piso del escenario.

Sin embargo, supo manejar la situación con mucha actitud y no dejó que la vergüenza se apoderara de ella. La artista se levantó y continuó con su interpretación, una acción que generó aplausos en el público.

Por supuesto, su equipo rápidamente corrió a auxiliarla, primero para asegurarse de que estaba bien, pero también para ayudarla a colocar el tacón que se le salió, así como para ayudarla a ponerse de pie y continuar luciéndose ante los asistentes de la FENAPO.

El clip rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales y ha quedado como otro más de los momentos icónicos de Gloria Trevi.