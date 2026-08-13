¿Shakira fue “poseída” en pleno concierto? La verdad detrás de su perturbador video

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Shakira volvió a dar de qué hablar durante su gira, pero, en esta oportunidad por un terrorífico episodio que supuestamente ocurrió en uno de los recientes conciertos de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

En redes sociales corre como pólvora un video que demuestra un presunto extraño momento que aseguran vivió la colombiana, en el que realizó movimientos corporales inusuales que llamaron la atención de los usuarios.

Sin embargo, detrás del revuelo hay una explicación mucho más relacionada con la tecnología que con cualquier supuesto fenómeno sobrenatural.

El video de Shakira del que todos hablan

En la grabación se observa a una mujer que aparentemente es Shakira sobre un escenario, realizando movimientos exagerados y poco habituales. La calidad de las imágenes, la iluminación y la edición contribuyeron a crear una escena que presentaron como una “posesión demoníaca”.

Pese al revuelo, no existe evidencia que confirme que el video corresponda a un acontecimiento real ocurrido durante un concierto de la barranquillera. La grabación aparece en un contexto en el que la imagen de la cantante ya ha sido utilizada para crear material con IA.

El material fue difundido por “itsweirdtime”, un creador de contenido que resaltó que, la escena habría sido captada en un concierto de la artista pop, afirmando que, sus conciertos cada vez parecen más un ritual.

“Los conciertos se ven cada vez más ritualistas de lo que jamás se han visto. Me hace pensar, con toda esta renovada atención sobre ella, mucha gente está diciendo que la verdadera forma de Shakira finalmente se está mostrando”, aseveró.

¿Es real o fue creado con inteligencia artificial?

Todo apunta a que el video forma parte de la creciente circulación de contenidos manipulados digitalmente alrededor de la artista. La tecnología de inteligencia artificial permite modificar rostros, movimientos y escenarios hasta construir escenas que pueden parecer reales.

El fenómeno no es nuevo para Shakira. De hecho, la propia cantante tuvo que pronunciarse recientemente después de descubrir que estaban circulando imágenes artificiales en las que aparecía en situaciones que nunca ocurrieron o junto a personas con las que jamás había estado.

El pasado 9 de julio, la colombiana alertó a sus seguidores sobre este tipo de contenidos y explicó que algunas de esas imágenes incluso estaban siendo utilizadas para promocionar marcas con las que no tiene contratos y para alimentar rumores falsos.