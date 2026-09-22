Carlos Mata fue operado en Miami y envía mensaje a todo su público

El cantante y actor venezolano Carlos Mata fue operado en Miami, Florida, así lo reveló en un video posteado en su perfil oficial de Instagram, la tarde del lunes 21 de septiembre.

Detalles de la intervención

En el clip, el protagonista de la emblemática novela “Cristal” informó que la operación fue realizada el pasado 3 de septiembre, en un centro de salud, en el cual recibió el apoyo de los especialistas.

El intérprete explicó que la intervención se realizó en la zona superior de la columna vertebral debido a la ausencia de varios discos, una condición que sus médicos le habían aconsejado tratar a la brevedad para garantizar su calidad de vida.

“La operación fue en la zona superior de la columna vertebral. Ya todo va en rumbo a la recuperación y les debo los detalles que se los cuento más adelante. Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo y por las oraciones. Los quiero”, comentó en el video.

Muestras de afecto

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar para el artista, entre ellos de Flor Núñez, quien le expresó palabras de cariño y su pronta recuperación.

“Pronta recuperación querido Carlos, que te recuperes pronto y bien”, escribió la primera actriz.

Luis Olavarrieta, Nohely Arteaga, Carmen Julia Álvarez, Amanda Gutiérrez, Guillermo Dávila, Aracely Arámbula, entre otros, escribieron muestras de cariño para el intérprete de grandes éxitos como “Que por te quiero”, “Déjame intentar” y “Presiente”.