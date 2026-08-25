Carlos Mata será sometido a delicada operación en Miami

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El cantante y actor venezolano Carlos Mata utilizó sus redes sociales para informar que será sometido a una intervención de la columna cervical en Miami, Florida. El artista posteó un video saliendo de un centro de salud tras haberse realizado los exámenes pertinentes para la intervención.

Detalles de la intervención

Mata aseguró que la intervención es muy necesaria para su vida y salud, ya que su columna no tiene discos y los especialistas afirman que debe atenderse lo más pronto posible.

Carlos se mostró muy tranquilo durante todo el proceso previo a la operación y por lo que vendrá, siempre recibiendo el apoyo de su familia y fanáticos en diversos países que lo quieren por su larga trayectoria en la televisión.

“Salgo del hospital con muy buenas noticias. Ya me vio el cardiólogo y, después de evaluarme, me dio luz verde para continuar con mi cirugía. Me encontró muy bien y no vio ningún impedimento desde el punto de vista cardíaco. Me voy a mi casa tranquilo, agradecido y con mucha esperanza”, dijo en Instagram.

En este sentido, informó que ahora es el momento de seguir preparándose para el próximo paso de la intervención, que será realizada el jueves 3 de septiembre.

Mensajes de apoyo

La publicación se llenó de mensajes de amor y buenos deseos para el recordado protagonista de la telenovela "Cristal".

Luis Olavarrieta, Juan Carlos García, Nohely Arteaga, Enrique “Divine”, Sonia Villamizar, Jeannette Rodríguez y Liliana Rodríguez Morillo, escribieron mensajes para el eterno galán de las telenovelas venezolanas.