Cardi B canta a todo pulmón emblemática canción de Rocío Dúrcal

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La música de la fallecida cantante española Rocío Dúrcal se mantiene más vigente y querida que nunca. Fue el caso de la artista Cardi B, quien en un video cantó a todo pulmón el tema "Costumbres".

"Costumbres" en la voz de Cardi B

En la intimidad de su casa, la polémica rapera estadounidense de ascendencia dominicana cantó el tema con fuerza, emoción y muy relajada estando en pijama.

Junto a un grupo de amigos, Cardi B se mostró muy sentida por una canción que tiene una letra muy fuerte sobre el dolor de una ruptura amorosa y cómo la fuerza de la costumbre puede ser más poderosa.

“Llámenme a mi abuela”, expresó entre risas la cantante, quien recibió múltiples elogios por cantar y siempre ser fiel a la cultura latina.

La canción es una de las más populares que escribió Juan Gabriel y que interpretó con mucha fuerza la emblemática española, fallecida el 25 de marzo de 2006.