Familia de Rocío Dúrcal aplaude homenaje venezolano a la icónica cantante

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El Teatro Capitol de Madrid abrió sus puertas para recibir el homenaje a Rocío Dúrcal protagonizado por la cantante venezolana Mariaca Semprún, una producción conquistó al público con una prolongada ovación y también recibió elogios por su impecable factura artística.

Con cuatro maletas, Semprún aterrizó en el aeropuerto de Barajas lista para asumir uno de los retos más especiales de su carrera y fue rendir tributo a una de las voces más queridas de la música en español. La respuesta de los asistentes confirmó que el esfuerzo valió la pena.

El exitoso homenaje a Rocío Dúrcal

La artista llevó al escenario un recorrido por los éxitos que inmortalizaron a Rocío Dúrcal, en un espectáculo lleno de música, teatro, nostalgia y una puesta en escena cuidadosamente diseñada para conectar con varias generaciones.

El montaje, presentado en el emblemático recinto madrileño, fue descrito como una experiencia emotiva que celebra el legado de la llamada “española más mexicana”.

El espectáculo adquiere un significado especial al coincidir con el vigésimo aniversario de la desaparición física de la española, una artista que dejó una huella imborrable tanto en España como en América Latina.

Su repertorio sigue siendo parte de la banda sonora de millones de personas y, precisamente, esa conexión emocional fue uno de los pilares del montaje. Durante cerca de dos horas, el público revivió clásicos que marcaron generaciones y que continúan vigentes.

Un equipo venezolano detrás de la producción

Más allá de la actuación de Mariaca Semprún, el espectáculo destaca por reunir a importantes figuras venezolanas de la cultura y el entretenimiento.

La dirección musical estuvo a cargo del maestro zuliano Gilberto Ferrer, responsable de los arreglos que aportaron una sonoridad moderna sin perder la esencia de las canciones que hicieron famosa a Rocío Dúrcal.

El guion fue desarrollado por el escritor Leonardo Padrón junto a Mariaca Semprún, mientras que el concepto creativo contó con la participación de Magaly Serrano, actriz y productora venezolana, consolidando un proyecto donde el sello criollo estuvo presente en cada detalle.

La familia de Rocío Dúrcal avaló el homenaje

La emoción no solo estuvo presente entre los espectadores. Entre los asistentes destacó la presencia de María Antonia, hermana de Rocío Dúrcal, quien acudió acompañada por otros miembros de la familia de la cantante.

Su asistencia fue interpretada como un respaldo al proyecto y a la forma respetuosa y emotiva en la que se honra el legado de una de las artistas más importantes de la música en español.