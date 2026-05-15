Pillan a Cardi B y Stefon Diggs peleando públicamente: ¿Qué ocurrió con la pareja?

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La relación entre Cardi B y Stefon Diggs vuelve a estar bajo el foco mediático luego de que ambos fueran captados en medio de una discusión en plena vía pública, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El encontronazo de Cardi B y Stefon Diggs

El incidente ocurrió en Burtonsville, Maryland, a las afueras de una cafetería cercana a un gimnasio, donde varios testigos grabaron a la rapera mientras gesticulaba de forma visible frente al jugador de la NFL, quien permanecía apoyado sobre un vehículo y con actitud calmada.

Aunque el video no incluye audio claro, las imágenes bastaron para que usuarios en TikTok, X e Instagram comenzaran a especular sobre una nueva crisis entre la pareja, cuya historia sentimental ha estado marcada por reconciliaciones, rupturas y rumores constantes.

La reacción de Cardi B

Lejos de ignorar el revuelo, Cardi B reaccionó públicamente al video con su característico tono irreverente. A través de X, la artista bromeó sobre lo sucedido y restó dramatismo al momento.

“A veces olvido que soy una celebridad... mald!$@ sea, ¿ustedes nunca insultan al padre de sus hijos cuando tienen hambre?”, escribió Cardi, insinuando que la discusión pudo haber sido producto del cansancio o el hambre más que de un conflicto mayor.

Una relación marcada por altibajos

La escena ocurre apenas días después de que Cardi B y Diggs fueran vistos juntos en un evento del Día de las Madres organizado por la fundación del deportista, donde incluso se mostraron cariñosos frente a cámaras, alimentando rumores de reconciliación.

Sin embargo, fuentes cercanas ya habían señalado anteriormente que la relación atravesaba problemas de confianza. Reportes previos indicaron que Cardi habría puesto distancia tras sentirse traicionada en múltiples ocasiones, un factor que habría provocado una ruptura meses atrás.

Pese a ello, ambos siguen vinculados por su hijo, nacido en noviembre de 2025, lo que mantiene abierta la puerta a encuentros frecuentes y, aparentemente, también a tensiones inevitables.