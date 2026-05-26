Astrid Carolina Herrera, madre primeriza a los 50 años y en solitario: "Recé mucho"

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Es de conocimiento público que la Miss Mundo 1984 y actriz venezolana Astrid Carolina Herrera, tuvo a su hija Miranda a los 50 años. Una pequeña que llegó para cambiarle la vida, así lo reveló en una reciente entrevista con Rocío Higuera.

Un amor infinito

La criolla reveló que su fe en Dios fue muy grande para tener a su hija, orando constantemente para que llegara sana y así juntas poder coleccionar bonitos momentos.

“Yo oré mucho por este embarazo, doblé las rodillas. Fue un embarazo de Dios, me lo permitió. Ahora le doy mucha importancia a mi hija, me hubiese gustado tener muchos más hijos. Yo le pedía a Dios que me llegaran dos de una vez”, comentó.

Aunque no le llegó un segundo bebé, hoy es consciente de lo que demanda ser madre y entregarle mucha energía a un pequeño, asegurando que es mejor que Miranda sea única, ya que es muy celosa y protectora.

Herrera también le confesó a Rocío que estuvo casada y vivió momentos muy bonitos, pero no llegó el embarazo, y no quiso quedarse en lamentaciones de tener un hombre a su lado.

Eso la llevó a buscar a su hija totalmente en solitario, brindándole valores y principios.

“Yo pensé mucho sobre la maternidad, la ayuda de mi hermana menor fue muy importante, un día me agarró y me lanzó a que lo hiciera”, destacó.

Previo a la llegada de Miranda, la artista tuvo dos matrimonios fallidos, en los cuales jamás le llegó la maternidad.

Sin embargo, sin revelar muchos detalles, mencionó que el padre de su hija murió y agradeció por haber sido el donante en el proceso de fecundación in vitro.