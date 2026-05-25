El oscuro momento que vivió Astrid Carolina Herrera antes de ganar Miss Mundo

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Astrid Carolina Herrera volvió a despertar la nostalgia de los fanáticos al revelar uno de los episodios más tensos que vivió durante su participación en el Miss Mundo 1984, concurso en el que terminó coronándose como la mujer más bella del planeta.

La actriz y exreina de belleza venezolana confesó recientemente que durante la competencia internacional existió un supuesto “complot” que casi le cuesta la corona.

Sus declaraciones rápidamente generaron revuelo especialmente porque Astrid es considerada una de las misses más emblemáticas en la historia de Venezuela.

La confesión de Astrid Carolina Herrera

Según contó la propia Astrid Carolina, dentro del certamen hubo movimientos y estrategias que buscaban impedir que Venezuela se quedara con el título de Miss Mundo 1984.

La también actriz recordó que, aunque era una de las favoritas del público y destacaba en varias pruebas, el interés del público por ella cayó abruptamente luego de que a Londres llegara una carta desde Venezuela con graves acusaciones en su contra que la perjudicaron.

“Llegó esa carta, desgraciada. Utilizaron a una pobre señora, se aprovecharon de su inocencia, de sus creencias, porque era una protectora de animales, para que mandara esta carta donde decía que yo era la 'reina de la barbarie sudamericana' porque era reina de los toros coleados”, dijo.

La llegada de esa carta ocurrió en medio de un conflicto social en Reino Unido. En ese noviembre de 1984, en Londres se llevaron a cabo una serie de manifestaciones por los derechos de los animales, por lo que los rumores que rodeaban a Astrid significaban algo terrible para el país.

Ataques en Londres

El pleito se intensificó cuando un grupo de ambientalistas intentaban atacar a las candidatas mientras estas cumplían con las actividades del certamen. En este contexto, la mayoría de los malos tratos eran dirigidos a la venezolana por la polémica latente.

No obstante, la situación llevó a Herrera a armarse de valor y trabajar fuertemente para lograr su objetivo. "Me entró una fuerza y yo dije: 'ya va, yo les voy a demostrar de lo que estoy hecha, les voy a demostrar del país que vengo'", contó en la entrevista donde no quiso revelar nombres.

Astrid terminó coronándose en Londres el 15 de noviembre de 1984, convirtiéndose en la tercera venezolana en ganar el Miss Mundo y consolidándose como una figura histórica de los certámenes de belleza.