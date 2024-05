Artistas venezolanas celebran por todo lo alto el Día de las Madres

Este 12 de mayo, Venezuela celebra el Día de las Madres, y es por ello que, todo el mundo honra a sus madres no solo consintiéndolas sino también dejándole hermosos mensajes en redes sociales. Quienes no la tienen también las recuerdan con mucho cariño. Las artistas no se escapan de eso e inundan sus perfiles de felicitaciones para ellas y sus progenitoras.

En nuestro país contamos con muchas figuras del mundo del entretenimiento que durante años nos han empapado con sus hermosas historias como madres. Tenemos a Karina que muestra con orgullo a sus retoños y apoya por completo la transición de su hijo Xander. Otra que se siente orgullosa de sus hijos es Viviana Gibelli, quien constantemente comparte en Instagram diversas experiencias junto a ellos.

Aquí te dejamos un recuento de cómo celebran este día tan especial

Maite Delgado

La animadora se encuentra en nuestro país y para este domingo cuenta con la bendición de tener al lado a su esposo Alfonso Mora y recientemente recibió a Santiago, su hijo menor. Sin embargo, no pudo reunirse con el mayor, su primogénito Alfonso.

Mariángel Ruíz

En el año 2006, la actriz y exreina de belleza se convirtió en madre de Mariángel Victoria, quien hasta el día de hoy es su única hija. A través de sus historias en Instagram, la también animadora publicó un hermoso detalle que le regaló su princesa.

Kerly Ruíz

En medio del escándalo por su presunto despido de Univisión, la animadora dedica su tiempo a Gail Gabriela, la única hija que tiene. En su Instagram, Kerly posteó un video en el que destapa el regalo de la niña, que incluye maquillaje y accesorios.

Karina

"Ser madre es sin duda el rol más relevante en mi vida", escribió la cantante junto a una fotografía que compartió en su Instagram, acompañada de Yasha y Xander, sus dos tesoros que constantemente están con ella en las oportunidades más importantes de su vida.

Viviana Gibelli

Con un video desde la playa y junto a sus hijos Aranza y Sebastián, la reconocida animadora le envió un hermoso mensaje a las madres: "feliz día hoy para todas las madres increíbles", expresó. Asimismo, informó que ya está disponible en su canal de YouTube la celebración de los 15 años de su hija.

Endrina Yépez

La periodista venezolana recopiló varias fotografías junto a Hermes y Endrina Natalia y enterneció a sus seguidores con un video en el que expresa su amor por sus hijos, y agradece tenerlos en su vida. Recordemos que, la comunicadora está a la espera de su tercer retoño el cual se descubrió recientemente que será un varón.

Mimi Lazo

La actriz venezolana reposteó en su Instagram un conmovedor mensaje que le dejó su única hija, Sindy Lazo. "Feliz día a la mejor madre del universo. A la que un día agarró en una mano una maleta y en la otra a mí y lo dejó todo y no se permitió quedarse en una relación que no la hacía feliz", se lee en el caluroso texto.

Ileana Márquez

La actual Miss Venezuela ha hecho historia en el concurso de belleza. Fue la primera madre en participar en el templete y no conforme con eso, se quedó con la corona del año 2023. En este día tan especial publicó una imagen con su hija Guadalupe y, manifestó su admiración por las madres.