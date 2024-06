Aracely Arámbula podría reencontrarse con un gran amor del pasado ¿Se encenderá la llama de la pasión?

Hace años los actores Aracely Arámbula y Arturo Carmona vivieron un romance, del cual se conoce muy poco ya que ambos decidieron mantenerlo totalmente alejado de los medios de comunicación. El pasado amor dio mucha tela que cortar en los medios, ya que el también presentador tras la ruptura confesó en entrevistas que ella siempre escondió y rechazó el noviazgo.

Antes las acusaciones la conocida “Chule” se ha defendido alegando que no quería que los medios del país azteca perturbaran el romance, evitar acoso y preguntas en eventos. “El dice siempre que lo niego. Yo no lo niego, lo que pasa es que yo no quería que la prensa nos acosara tanto”, alegó hace tiempo la rubia de 49 años.

Posible reencuentro

Pues parece que un proyecto actoral hará que la expareja se vea de nuevo frente a frente, así lo han estado informando medios de comunicación de entretenimientos a través de artículos, en los cuales aseguran que la obra de teatro “Perfume de gardenias” regresa y que ambos volverían de nuevo como protagonistas.

La obra realizada en México que como dato curioso fue donde surgió el amor de ambos, podría de nuevo hacerlos ser una pareja feliz frente al público, pero ojo solo en la ficción. Ante la posibilidad los periodistas capturaron recientemente Arturo y no dudaron en preguntar sobre el proyecto.

“Sería muy bueno que estuviera. No sabemos todavía, solo el productor está al tanto de esa negociación, pero siempre atesoro los mejores recuerdos. todo lo que recuerdo es de manera respetuoso y maravillosa. Ella es una mujer y gran mamá”, aseveró el galán en declaraciones realizadas el viernes 31 de mayo para el show “De primera mano”.

Igualmente, alegó que aunque cualquier actriz puede ser la protagonista, la esencia y fuerza de la obra es de Aracely, ya que fue creada para ella.