Anuel AA recordó a Canserbero y reveló una conversación muy personal

El cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, compartió en una entrevista su respeto y admiración por el fallecido Canserbero. El boricua, de 33 años, recordó una conversación que tuvo con el intérprete de "Pensando en ti".

Las palabras de Canserbero para Anuel AA

Anuel indicó que, aunque no se conocieron en persona, mantuvieron un vínculo personal en redes sociales, en las que intercambiaron mensajes.

En uno de esos mensajes, Tirone José González Orama le confesó que su trabajo le recordaba a sus propios inicios en la música.

Un texto que dejó sin palabras a Anuel AA y que tiene muy presente en su mente y corazón por el legado del artista.

"Me había dicho que yo le recordaba a él. A él le gustó la canción y, bendito, nunca lo pude conocer porque fui a prisión", expresó Anuel AA al recordar aquel momento.

Un legado único

Aunque fueron unas palabras ofrecidas en el año 2023, seguidores de Anuel de nuevo la han publicado en redes sociales como un relato de respeto a Canserbero, catalogado por la reconocida revista Rolling Stone, el máximo exponente del rap independiente en español.

El intérprete, de 33 años y padre de cuatro hijos, indicó que le hubiese gustado grabar una canción con Canserbero, quien murió en 2015 en Maracay, estado Aragua.