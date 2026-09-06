Afirman que Yailin "La Más Viral" y Anuel AA estarían de nuevo juntos

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Han pasado varios años desde que los cantantes Yailin “La Más Viral” y Anuel AA pusieron punto final a su matrimonio. Sin embargo, en los últimos días ha surgido el rumor de que los padres de Cattleya estarían de nuevo juntos, según unas fotografías que se han vuelto virales en internet.

Rumores en redes sociales

Programas de entretenimiento como "Hoy Día", de Telemundo, hablaron sobre una posible reconciliación luego de que fanáticos de la dominicana encontraron similitudes en fotografías de ambos.

Se trataría de un lugar en Punta Cana, República Dominicana, donde ambos habrían estado, y hasta dado un misterioso anillo que tiene a los fans especulando sobre el reencuentro, tras su ruptura en el año 2023.

Relación de ambos

Aunque mantienen una comunicación cercana por la pequeña que tienen en común, se sabe públicamente que cada uno mantiene una relación estable. Él está con la modelo venezolana Laury Saavedra, con quien tiene una hija llamada Emmaluna.

Por su parte, Yailin está con un barbero dominicano llamado Yoanki, con quien ha sido vista en varias ocasiones, incluso en la iglesia orando.

“¿Uno regresa a donde fue feliz? Se habla de un reencuentro especial entre Yailin y Anuel en Punta Cana”, escribió el programa Hoy Día, despertando la duda entre los fanáticos de los artistas.