Mamá de Yailin ‘La Más Viral’ hace polémico comentario sobre Karol G

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Wanda Díaz, madre de Yailin La Más Viral, volvió a generar polémica en redes sociales luego de participar en Fogarate Radio, donde habló sin filtros sobre la vida sentimental de su hija y su pasado con Anuel AA.

Durante la entrevista, la dominicana fue cuestionada sobre las relaciones que el cantante puertorriqueño tuvo con Yailin y con la colombiana Karol G, una comparación que terminó generando comentarios entre los seguidores de ambas artistas.

Wanda Díaz compara a Yailin y Karol G

Según la percepción de Wanda, la relación de su hija con Anuel habría sido más importante debido a que de ese vínculo nació Cattleya, la hija que ambos tienen en común. En contraste, recordó que durante la relación entre Anuel y Karol G no tuvieron hijos.

La conversación tomó un giro más polémico cuando los presentadores llevaron a Wanda a hablar directamente sobre Karol G. En medio del intercambio, la madre de Yailin utilizó incluso el término “jamona” para referirse a la intérprete colombiana.

Vale aclarar que, “jamona” en República Dominicana se refiere a una mujer que ha pasado su juventud y continúa soltera o no se le conoce una pareja estable.

¿Karol G con problemas de fertilidad?

Recordemos que, Anuel AA y Karol G protagonizaron una de las relaciones más mediáticas de la música urbana. Ambos confirmaron públicamente su romance en 2019 y llegaron a comprometerse, convirtiéndose durante un tiempo en una de las parejas favoritas.

La relación terminó después de aproximadamente dos años, mientras que posteriormente Anuel inició un romance con Yailin La Más Viral. La pareja contrajo matrimonio en 2022 y tuvo a Cattleya en marzo de 2023, aunque la relación terminó poco después.

Precisamente la existencia de la pequeña fue utilizada por Wanda como punto de comparación entre ambas relaciones, una postura que generó reacciones debido a que convierte la maternidad en una especie de medida para valorar un vínculo sentimental.

Sin embargo, sus palabras no deben interpretarse como una confirmación de que Karol G tenga problemas de fertilidad o algún impedimento médico para convertirse en madre. No existe información médica pública que sustente esa afirmación.